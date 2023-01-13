毒蟲53歲鄭姓男子缺錢買毒，竟行竊宮廟香油錢。鄭男日前趁夜間無人，潛入新北市三峽福安宮，在鐵絲黏上雙面膠，伸入香油筒內黏出紙鈔，得手5000多元後逃逸。上午廟方發現報警，三峽警分局調閱監視器，迅速鎖定竊嫌身分，約3小時即在鶯歌區將鄭嫌逮捕。

鄭嫌自製行竊工具，竊盜宮廟香油錢。（警方提供）

警方調查，鄭男本從事粗工，居無定所，因為染上毒癮，故四處行竊購買毒品，上個月22日凌晨1時許，鄭男騎著機車行經三峽福安宮，見廟內空無一人，遂以自備的鐵絲纏繞雙面膠帶，用垂釣方式，伸入金元寶造型的香油筒內，黏出香油錢，行竊約30分鐘，得手5000多元，因發現有人經過，故留下作案工具倉皇逃逸。

鄭嫌自製行竊工具，竊盜宮廟香油錢。（警方提供）

上午廟方發現香油筒遭竊，向警方報案，警方根據監視器畫面，鎖定通緝中的鄭男涉案，當日下午1時即在鶯歌將他逮捕。鄭男辯稱僅偷得500、600元，全都拿去吃喝花用殆盡。偵訊後警方依竊盜罪將鄭男移送新北地檢署偵辦。