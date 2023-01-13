廖小妹妹接受活體肺葉移植後將在今天出院，台大醫院團隊和她一同切蛋糕、吹蠟燭慶祝重獲新生。（王家瑜攝）

11歲的廖小妹妹去年因呼吸衰竭，仰賴葉克膜維生長達4個月時間，器官移植是她的最後一線生機，但大愛器官來源有限，台大醫院團隊審慎評估後，執行台灣首例「活體肺葉移植手術」，由父母各捐一片肺葉，經過15小時手術，三人恢復良好，女童持續術後復健下，終於在住院半年後，今天迎來出院回家的日子。

去年5月，廖小妹妹因為感染引發蜂窩性組織炎住院，因併發呼吸衰竭、敗血症使用葉克膜續命，7月又因病情加重，從中部轉院至台大醫院。台大醫院胸腔外科主任徐紹勛回憶，初次看到廖小妹妹時，她已經使用葉克膜3個月，雖然意識清楚，但躺在床上非常虛弱，即便配戴氧氣，血氧濃度僅77％。

由於廖小妹妹雙側肺部嚴重受損，器官移植是維持生命的唯一選項。但徐紹勛坦言，國內大愛器官（包括腦死、心臟死後捐贈）來源非常稀少，很多病人因為等不到器官而過世，另一種方式是活體器官捐贈，由五等親內家屬捐出健康器官。

目前國內肝臟、腎臟移植多半採活體器官捐贈，但過去沒有活體肺葉移植的經驗。徐紹勛說，活體肺葉移植手術最困難的是，必須找到兩位適當的捐贈者，須年滿18歲、55歲以下，血型相容，體型和肺功也要符合評估，分別捐出右下和左下肺葉，「雖然困難，但這是唯一能拯救廖小妹妹的方式。」

去年10月27日，台大醫院共出動4組團隊，分別負責爸爸、媽媽和廖小妹妹，以及另一組團隊負責器官通氣及灌流，早上8點開始，直到晚上11點才結束，整整15個小時，完成國內首例活體肺葉移植手術。

廖爸爸感性表示，因為家住南投，過去只能每周末來台北看女兒，當時看她情況越來越差，醫師提出活體移植的選項，很快就決定接受；原本擔心自己有高血糖沒辦法通過評估，所幸一切都很順利，全家人都在逐漸康復中。

徐紹勛說，即使術前召開多達16次會議，讓團隊成員充分熟悉所有流程，也進行術前模擬演練，但術前兩天仍是懷著忐忑不安的心情。他指出，在所有器官移植中，肺臟永遠是最困難的，從1991年台北榮總完成第一次腦死肺臟移植後，經過31年，台大醫院終於發展出活體肺葉移植。

台大醫院外科部主任黃俊升說，2005年衛生署（現衛福部）核准執行活體肺葉移植，但直到去年才首度執行，這是十年磨一劍的努力，團隊也曾經思考過，是否有把握成功，但對於廖小妹妹來說，沒有其他方式能恢復健康，在這樣的想法下，團隊努力完成這樣的任務。

手術後約半個月，廖小妹妹經過復健已經能夠自行站立，到現在已經可以行走自如，不需要設備輔助。廖小妹妹在住院長達半年後，今天終於可以出院返家，醫療團隊特別送上大蛋糕慶祝她重獲新生，徐紹勛感性地說「妹妹臉上的笑容，是我們最難忘的新年禮物！」