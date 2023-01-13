「國家地理雜誌」日前報導「全球精子計數下降的速度比我們以為的更快」，引發關注，泌尿科醫師表示，目前男性不孕風險的環境因素持續累加當中，加上不良的生活型態，導致大多數男性生育能力降低，但醫師也表示，因精子從製造到成熟約需75天，即男性每兩個半月就有機會恢復精子品質，可透過5種方式改善此問題。

台北馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕在其臉書粉專表示，有研究證實，男性不孕風險的環境因素持續累加中，加上不良的生活型態，導致大多數男性生育能力降低，且精子數竟然跟睪丸癌、心血管疾病、早發性死亡的風險可能相關。

他研究分析結果認為，影響精液品質不良的可能因素有5點，包括低睪固酮濃度、出生前接觸的環境化學物質、接觸到干擾內分泌的化學物質、吸菸、肥胖。

他說明，研究發現上述因素會造成精子濃度降低、精子游動力低落、精子的DNA損傷增加，精子濃度較低(低於每毫升1500萬個精子)的男性會有較高的住院風險，且長期暴露在環境化學物質中加上有害的生活型態，會代代累積甚至傳遞給下一代。

不過，若遠離這些物質並改善生活習慣，仍有挽救精子的機會。陳鈺昕表示，因精子從製造到成熟需要大約75天，表示男性基本上每兩個半月就有機會恢復精子品質。他提出5項生活注意事項，包括健康飲食、規律運動、維持健康體重、避免吸菸、減少接觸會干擾內分泌的化學物質，例如雙酚等。