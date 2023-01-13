身為目前日職罕見的重砲捕手，森友哉原本是入選日本經典賽名單強力候選人，不過根據日媒《日刊體育》報導，去年季末森友哉以4年18億日圓的大合約，從西武獅轉戰歐力士猛牛，他表示為了調整狀況以及與陣中投手群盡早磨合，決定不接受經典賽的徵召。

去年11月日本國家隊與日本火腿鬥士進行強化試合，國家隊總教練栗山英樹首戰將森友哉安排在先發6棒捕手位置，並擊出了一發2分全壘打，森友哉被認為有機會以主戰捕手身分加入日本隊，但按照國家隊計畫，森友哉如果參加經典賽，就要離開歐力士大概一個月的時間，在2月與國家隊會合集訓，且WBC結束後，距離日職開幕戰剩下沒有多久的時間，森友哉對於這份18億日圓的大型合約有強烈責任感，因此決定以球團為重，婉拒日本隊的邀約。

日本教練團也尊重森友哉的意願，並不會將他選入陣容當中，目前日本捕手陣容中，軟銀鷹的甲斐拓也及養樂多燕子的中村悠平是確定的人選，日本代表隊也將物色第3名捕手將來遞補森友哉的位置。

去年賽季森友哉繳出2成51打擊率、8轟及38分打點，雖然對照過往成績有段落差，不過對於中線守位的標準來說已經算是水準以上，2019年是森友哉大放異彩的球季，整季打出3成29打擊率、162支安打及23轟，季末更獲得打擊王及洋聯MVP的殊榮。