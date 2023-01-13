消息指出，大陸政府改變策略，擬以「黃金股」方式購入騰訊、阿里巴巴，以增強控制科網企業的能力。

香港經濟日報報導，黃金股（golden share）是一種股份制度，大多由政府持有，是指「一股多票」，國有股東可享有較多的投票權，最早出現在英國政府進行國企改革之中。

在中國，這些股權被稱為「特殊管理股」，自2015年以來已成為國家用來對私營新聞和內容公司施加影響的常用工具。這些股權通常涉及互聯網集團主要實體1％的股份，類似於「黃金股」，因為它們對某些業務決策擁有特殊權利。

據兩名知情人士透露，大陸互聯網監管機構上周入股阿里巴巴旗下子公司，就是有控制科網企業的目的。根據中國商業記錄，中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）設立的國家投資基金下的一間實體於1月4日收購了阿里巴巴出資的廣州一家子公司1％股份。知情人士指，網信辦入股是為了加強對阿里巴巴的流媒體視頻部門優酷和網路瀏覽器UCWeb內容的控制。

作為交易的一部分，當中還任命了一名新的董事會成員Zhou Mo，而網信辦有一名同名的中層官員。不過，目前尚不清楚大陸中央政府在許多交易中獲得哪些權利。中國媒體監管機構在2016年建議持有特殊管理股份的國有集團要求至少持有1％的股份、一個董事會席位和審查內容的權利。

另外，三位了解此事的獨立人士表示，政府就收購騰訊黃金股份計劃的具體細節仍在討論中，將涉及集團在中國主要運營子公司之一的股份。

另一位接近騰訊的人士表示，集團正在推動深圳當地的政府實體收購股份，而不是引入北京的國家投資基金，而該基金收購了阿里巴巴、字節跳動和微博的股份。

兩名知情人士表示，線上媒體串流服務公司嗶哩嗶哩的高管正在推動上海的一家國有實體入股其子公司之一。去年政府收購了短視頻製造商快手在岸的主要公司1％的股份時，併為國有的北京廣播電視台。

報導據所得文件詳細說明了黃金股在字節跳動是如何運作。大陸政府在2021年4月加強對TikTok母公司在中國的主要實體的控制。一家與網信辦相關的基金與另外兩家國有集團一起支付人民幣（下同）200萬收購該部門1％的股份，該部門名為北京字節跳動科技。

政府通過一家名為網投中文（北京）科技的實體獲得了股份，並持有在北京字節跳動3名董事之中提名1個的權利。共產黨官員Wu Shugang被任命為董事會成員。他曾領導網信辦的監督線上評論部門多年，並走訪了中國各地的公司，主持了關於共產黨和其主席習近平的學習會議。

據公司章程顯示，作為字節跳動中國主要部門的董事，Wu Shugang對其「業務戰略和投資計劃」、任何併購、利潤分配以及對集團前三名高管及其薪酬待遇的投票權擁有發言權。

雖然北京字節跳動的另外兩名董事在某些問題上可以投票勝過Wu Shugang，但公司章程顯示他有權控制字節跳動在中國媒體平台的內容。這些平台包括今日頭條應用程式和TikTok的姊妹應用程式「抖音」，他有權任命該集團的首席審查員，在中國互聯網集團中被稱為「總編輯」。他還有權主持在北京字節跳動內部設立的「內容安全委員會」，或者任命該委員會的主席。董事會會議至少每季召開一次，或在他提議時召開。

與此同時，兩位知情人士表示，去年TikTok母公司的高管將北京部門的名稱更改為抖音信息服務，並從名稱中刪除了「字節跳動」，以便將中國業務和Wu與其全球產品區分開來。字節跳動表示，該部門持有抖音和今日頭條的牌照，但對字節跳動的全球業務沒有擁有權、透明度或投入。

騰訊和快手拒絕置評。阿里巴巴、嗶哩嗶哩和微博均未回應消息。網信辦沒有回覆消息。