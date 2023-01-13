三鶯大橋二期改建及新北市立美術館正如火如荼地興建中，新北市長侯友宜今上午前往視察工程進度，他表示，三鶯大橋改建主橋提前4個月完工，於農曆春節前、15日正式開通，屆時就能紓解三鶯大橋交通壅塞，再搭配轉運站與即將完工的美術館，建構起三鶯文創的交通系統，讓這個地方能夠蓬勃發展。

侯友宜表示，三鶯地區就是我們有傳統也有新的藝術文化融合的一個好地方，市府規畫三峽、鶯歌變成文創產業園區，隨著美術館即將落成，三鶯捷運線也即將完工，再加上我們三鶯大橋、三鶯二橋所有周遭環境的配套逐漸成熟，讓三鶯文創能夠帶動更多觀光休閒的產業進來，期待三鶯能夠吸引全世界更多的好朋友來我們這裡觀光。

工務局長祝惠美強調，三鶯大橋為連結三峽、鶯歌主要交通要道之一，新主橋完工代表著改建工程又達成一項重要的里程碑。工務局自2018年進行三鶯大橋改建，施工期間為維持交通不中斷，採取半半施工分兩期施作，總工程經費約25億元。

祝惠美說，2020年4月第一期通車後立即進行第二期施工，原定今年5月完成的第二期主線工程，提前於農曆年前1月15日完工通車，送給三鶯地區居民春節大禮。主線工程提前完工後，接著將進行最後階段的三鶯大橋兩側機車道、人行兼自行車道及銜接環河路匝道工程，全案預計於今年下半年完工。

新工處補充說明，第二期改建工程1月15日將開放主橋通行，並將目前民眾通行的兩側匝道封閉，改施作機車專用道及人行兼自行車道，請往返三鶯地區的民眾改由新完工的中央主線通行。

文化局長龔雅雯說，「新北市美術館」為三鶯文創整合計畫的核心，戶外園區預計於今年4月開放民眾使用，7月辦理城市藝術節，10月將串聯周邊辦理「2023臺灣設計展」；市府將持續結合新北市美術館及鶯歌陶瓷博物館文化雙引擎，推動在地生活、文化、傳承等多元美學體驗，整合公共建設、產業、文化與創意，帶動鶯歌及三峽周邊區域新一階段的發展。

交通局長鍾鳴時表示，為鼓勵民眾多利用大眾運輸來體驗鶯歌之美，由新北市環境美學總顧問團隊指導打造的三鶯轉運站於12日起與停車場一併正式營運，鄰近美術館的三鶯轉運站候車亭，造型概念來自鶯歌小鎮快速更新，運用鋼板及骨架方向呈現速度與方向性的飛翔羽毛意象，轉運站停車場規畫有16格大客車位、97格小型車位和130格機車格，提供轉乘公共運輸便利性，歡迎民眾多加利用，悠遊體驗鶯歌之美。