112學年度學科能力測驗13日起連3天登場，新竹市今年維持新竹高中、新竹女中、建功高中及光復高中4間考場，考生總計4630人。市府教育處指出，各校為了幫高三生加油打氣，辦理祈福活動，其中建功高中輔導處將學生高一時所寫「寫給自己的一封信」保留至高三學測誓師時交還給同學，許多學生看了感動落淚。

學測13日起登場，各校為了替高三生加油打氣，紛紛辦理祈福活動。建功高中為舒緩學生準備考試的壓力，行政同仁也拍攝「我要成為學測大師」勵志影片，讓考生看了歡笑連連，家長會則送上「建功必勝祈福袋」，內有智慧筆、證件套、透明鉛筆盒等6項好禮。

另，學弟妹們也將祝福寫在祈福卡上，校長、學校主任、家長會長則準備海苔、青豆、香蕉等祈求文昌帝君，保佑學生考試順利，祝福所有學測戰士「智慧躍進、學測建功」。

成德高中也舉辦溫馨祈福活動，學生極盡巧思、發揮創意設計口號，用最高分貝喊出對自己的期許，在滿堂歡樂聲中稍稍紓解考試壓力，學聯會學生也上台給予祝福。校長楊青山考前更特別率領學校一級主管，到天公壇為考生祈福，祝禱高三學測平安順利，願每位同學水到渠成，考取理想大學及科系。

香山高中教師團隊則準備包子、發糕、粽子，祝福學生能一舉「包高中」，並由校長、主任及教師們，帶著象徵考試順利的「聰明勤學智慧盒」，內含蘿蔔象徵好彩頭、青蔥象徵聰明智慧、蘋果象徵平步青雲等，替高三學生們祈福，希望學生「以平常心應考，考出最佳績」。

新竹市長高虹安指出，學測是高中應屆畢業生進入大學前重要的一役，為讓考生能順利、安全抵達考場，市府特別與新竹客運協調機動加開公車班次，且由警察局調派員警，協助維護各考場周邊之交通與秩序。

另，為避免噪音干擾考場，也請台電公司加強供應各考場學校之配電線路巡視，另於考試期間考場周邊暫停施工，市府團隊齊心協力，努力做好事前橫向連繫工作，盼讓考生安心應考、全力以赴，發揮最佳實力。

高虹安也叮嚀考生，務必帶齊「考試三寶」文具、准考證、身分證（健保卡），不可攜帶手機或穿戴式裝置入場，考生及試務人員全面佩戴口罩、不開放家長與親友陪考。

教育處說明，本次學測成績將於2月23日公布並寄發成績單，若對於成績有疑義者，請於2月23日至3月2日間申請成績複查，後續各校將輔導考生依據個人志願參與大學繁星或申請入學。