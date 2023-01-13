新北市新店警分局碧潭派出所楊姓警員昨（12）日處理新店區公所民眾糾紛，遭徐姓男子持折疊刀劃破臉頰，被緊急送往新店耕莘醫院救治，經縫合約8公分刀傷後留院休養。

新北市議會公關室主任陳昌義探視楊姓警員。（警方提供）

新北市長侯友宜得知，立即電話聯繫耕莘醫院院長林恒毅，請整形外科主任醫師來協助同仁復原及後續診治。

今（13）日上午10時新北市議會議長蔣根煌也指派公關室主任陳昌義至醫院探視楊員，並致贈慰問金。新店分局長余昭俊表示，同仁目前經縫合後，已在病房休養無大礙；有關後續診療及相關事宜，分局皆會主動協助同仁，讓同仁能夠安心養傷。