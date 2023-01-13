蘇貞昌內閣將下台傳聞不斷，國民黨立委江啟臣上午表示，行政院長蘇貞昌現在感覺有點「被請辭」，畢竟蘇本身並沒有鬆口說辭定了；推測1月15日後，民進黨政府非常可能是蔡英文總統前、現任副總統競爭，一個掌黨，一個掌行政機器。

江啟臣認為，總統府一開始因與蔡英文總統關係緊張的副總統賴清德將接民進黨主席，當然想說蘇內閣不要走最好，現在被黨內逼到非走不可，就會想換一個可繼續跟合作對象，前副總統陳建仁自然是合適人選，「改組應該是底定了」。

江啟臣表示，上任閣揆賴清德2018年敗選後不久馬上請辭，只是等府方在預算會期後派人交接，但這次蘇內閣定調應是敗選不是內閣的錯，為什麼要為敗選負責？但難道綠營內部也覺得敗選責任與行政院無關？

江啟臣說，如果民進黨此次敗選與施政有關，當然應該內閣要負責，今年要選舉的民進黨立委壓力很大。

江啟臣也批評，內閣在九合一敗選後40幾天還沒處理，就反應民進黨雙標態度與誠信問題，很多事情還是派系考量，沒有展現反省態度。

江啟臣說，賴清德自己都說論文、黑金與治安問題是民進黨這次敗選3大主因，但主管治安的內閣至今沒人負責，論文抄襲說是冤案，這到底是不是真的想要檢討，態度就很清楚，這部是敗選內閣應負責任的態度，只有選票能檢討民進黨。