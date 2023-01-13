據中國商務部官網消息，2023年1月12日，王文濤部長視訊會見美中貿委會會長艾倫。雙方就中美經貿關係、中國擴大開放等議題交換了意見。王文濤表示，中美雙方擁有廣泛共同利益和合作空間，中方願常態化聽取包括美資在內的外資企業意見，不斷完善市場化、法治化、國際化的營商環境。

王文濤表示，去年11月，中國國家主席習近平在印尼峇里島與拜登總統舉行會晤，為雙邊經貿關係確定基調、指明方向。中國商務部願與美方相關部門一道共同落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，求同存異，進行理性、務實、專業的溝通，推動合作，為雙邊關係注入積極動力。

王文濤指出，中美雙方擁有廣泛共同利益和合作空間。中美經貿合作有利於兩國人民福祉，對全球經濟增長有著舉足輕重的作用。美國政府以「戰略競爭」定義中美關係，對華採取一系列貿易投資限制措施和保護主義做法，損害了兩國企業和民眾的利益。希望美方正確看待中國發展給美國、給世界帶來的機遇，按照兩國元首指明的方向，推動中美經貿關係早日重回正軌。

王文濤表示，中國共產黨第二十次全國代表大會強調，中國將堅定不移擴大開放，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。14億多人口的中國實現現代化，對包括美國企業在內的全球企業意味著巨大機遇。中方願常態化聽取包括美資在內的外資企業意見，不斷完善市場化、法治化、國際化的營商環境。

艾倫表示，美中元首峇里島會晤備受國際社會關注。兩國元首進行了坦誠、深入、建設性溝通，令美工商界倍感振奮。希望雙方從一些具體問題入手，加強溝通合作，增強互信。美中貿委會長期以來致力於推動兩國工商界交流，願繼續支持兩國企業開展合作，為雙方務實合作創造良好環境。