112學年度學科能力測驗今(13)日登場，第一科考科為數學A。高中數學老師均認為，題型與題目數與111學測數A相同，但題目難易度比去年容易，即題目敘述明確，計算量適中，希望未來出題能繼續保持在這樣的狀態。

陽明高中數學老師蘇順聖表示，今年度數學A的題型與題目數與去年的數A相同，但題型偏易，且每大題都有照難易度排列。不過，考題當中約有1／3的題目，對修習數B考生來說，得需自行自學方能應考。

在試題分析上，蘇順聖提到，高一、二各年級配分均等，但以下學期課程占分較多，這與課程安排時下學年單元數較多有關。題目敘述明確，計算量適中，花費的閱讀時間合理。需要將題目的文字敘述轉化成圖形，以助解題思考。希望未來能繼續維持今年的試題難易程度。

建國高中數學老師郭仲祐認為，今年數學A在出題上，題目敘述清晰，解題也比去年更為容易，同學如果熟練課本題型，在作答上一定能掌握得不錯。值得一提的是，特別在單選題部分出現圖形題，想要測驗同學的理解概念。

中正高中數學老師林榮福說，整份考題比去年的難易度降低，讓同學在解題上，想必不會有太大的壓力。

在考場資訊方面，大考中心主任周兆民指出，應到考生8萬7114人，實到8萬5018人，到考率為97.59％，缺考共2096人。

受疫情影響，大考中心將輕症、無症狀、快篩陽性個案考生被安排到「居護考區」應試。周兆民說，上午數學A共在17個縣市開啟32間居護考場。另外提供發燒或自主管理的第一類防疫試場 全國則開啟2間。今日才知道確診或快篩陽性的考生，則被安排到第二類防疫試場，共開啟14間，有17名考生使用。