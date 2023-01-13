澎湃新聞13日報導，受疫情影響，過去兩年，春節期間多地提出「非必要不離開」，宣導「就地過年」。隨著大陸新冠疫情防控進入新階段，熟悉的人潮湧動的春運又回來了。以北京為例，百度遷徙平台顯示，同樣在春運第一天，從北京前往四個勞務輸出大省河北、河南、山東、山西的比例，從2021年的54.92％，大幅回升至今年的64.21％。

今年春運人流量，恢復至疫情前七成左右水準。新華社報導，春運工作專班副組長、交通運輸部副部長徐成光6日在大陸國新辦發布會上指出，初步分析研判，春運期間客流總量約為20.95億人次，比去年同期增長99.5％，恢復到2019年同期的70.3％。

去哪兒網的機票大數據顯示，截至1月10日，今年臘月十六至除夕的返鄉期間機票預訂量，已恢復至疫情前2019年農曆同期的65.7％。

徐成光在發布會上還表示，從客流構成看，今年春運期間，預計探親流約占春運客流的55％，務工流約占24％，旅遊和商旅出行分別約占10％。從時空分布看，預計節前以大城市向周邊城市及主要勞務輸出省分遷移為主，探親流、務工流疊加，客流強度有所提升；節後則以主要勞務輸出省分及中小城市向中心城市聚集為主，返程客流相對錯開。

具體來看，今年春運前六天，從北京、上海離開的人流數量基本已恢復至2020年以來同期的高位，但距2019年同期仍有差距。

以春運第六天（臘月廿一）為例，今年北京、上海當天的遷出規模指數分別為9.807和11.408，而在2019年，當天的數值分別為16.412和14.306。

澎湃新聞報導，梳理了返鄉期間機票熱門目的地，發現今年「反向春運」熱度回歸——春節返鄉期間飛往北上廣深的人再次變多了。除了專程前往北上廣深旅遊的人，不少在外務工人員，將親人重新接到了打拚的大城市來過年。

受疫情影響，2021年、2022年，乘飛機前往四座城市的人並不多，返鄉期間目的地排名較疫情前2019年大幅下降。

具體來看，2021年，排名最高的上海僅排在第7位，2022年，排名最高的北京排在第4位。今年，四座城市排名皆有所回升。

與此同時，今年「反向春運」的回歸，一定程度上反映，老人、孩子等特殊群體更有意願出門了。