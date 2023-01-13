行政院從2020年起逐年撥補勞保基金，截至今年為止已分別撥補200億、220億、300億及今年的450億元，總統蔡英文日前提及將以1000億元撥補勞健保及台電財務，勞動部次長王安邦表示，再撥補的金額仍待政院討論，至於部長許銘春曾提及要每年撥補1000億元，他認為，每年要撥補1000億，為避免勞保基金的水位再往下降，但坦承在財務部分，在社會有共識的狀況下勢必要調整，不然如果財務水位逐步下降，會不太健康。

依行政院會昨天通過的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」提及，其中一千億元用於撥補勞保及健保基金財務缺口，並挹注台電進行電價補貼。

但據勞動基金局及勞保局統計指出，去年截至11月為止，勞保基金已虧損約400億元，而截至去年10月為止，勞保基金更已收不抵支超過300億元，王安邦說，總統蔡英文召開國安層級的會議，並拍板撥補勞保、健保和台電等共1000億，至於分配要等行政院邀集部會開會後才能確定數額，但今年行政院已經要撥補450億，所以一定比450億多，但仍待通盤考量再向外報告。

許銘春曾說要每年撥補1000億才能避免破產，王安邦說，許銘春所提的每年要撥補1000億，為避免勞保基金的水位再往下降，未來每年撥補多少，都還會有變動，但坦承在財務部分，在社會有共識的狀況下勢必要有調整，不然現在水位逐步下降，對財務不健康。

是否為啟動年金改革？王安邦則說，現在的做法就是撥補，避免水位再急劇下降，接下來怎麼處理就是凝聚共識，有社會對話、工作坊等方式，過去勞動部都有做，會持續推動，「政府不會倒、勞保就不會倒」，財務水位會受影響，但政府在就是保證給付。