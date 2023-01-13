詹姆士烹煮創意料理「韓式文昌雞湯」。（八大提供）

詹姆士主持的八大《詹姆士出走料理》首次走出台灣飛往異地，海外第一站前進韓國，他和來賓黃湘婷頂著低溫到首爾知名的藥令市場、京東市場採買食材，看到滿滿的各式生鮮美味，光是牡蠣就依產地不同，而有多種口感、大小，讓詹姆士說：「在市場就是這樣，看到什麼就想買，買了就想煮，煮了就想吃，這真是我的死穴。」

詹姆士和黃湘婷前往首爾知名的藥材集貨地 藥令市場，一行人先是看到店家掛著好幾隻乾燥的青蛙驚嚇不已，擔任地陪的韓國料理老師分享當地的飲食文化，例如小孩子不吃東西的時候，會將青蛙乾炒過後煮湯，可以讓孩子開胃、促進食慾，是道非常有營養的料理，令詹姆士笑說：「這是懲罰吧。」

接著，看到外型長得像木頭的藥材，立刻勾起詹姆士的好奇心和料理魂，甚至聯想到台北知名的傢俱街，「會不會吃起來有文昌街的味道？」並馬上發想出一道自創料理「韓式文昌雞湯」，把貌似木頭的食材和其他中藥材熬製成湯，再將雞腿煎到焦香，讓肉香能滲透到湯裡，接著放入醬漬辣椒、以及增加湯頭鮮味的海瓜子繼續熬煮。