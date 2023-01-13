金門縣政府稍早發布最新人事異動消息，縣屬港務處長將由許嘉興出任、縣立體育場場長由林蔚尚出任、金門日報社社長由陳榮昌出任，人事命令將於1月16日生效，並於當日上午在各該機關布達交接上任。

3位新任首長簡歷如下：

1、 港務處長許嘉興現年48歲，國立金門大學海洋與邊境管理學系畢業，曾任行政院海岸巡防署海岸巡防總局北部地區巡防局查緝員、金門縣政府財政處科員及科長職務。

2、 縣立體育場長林蔚尚現年45歲，臺灣警察專科學校消防學系畢業，曾任本縣消防局隊員、辦事員、本縣大同之家事務員、本府觀光處科員、本縣金湖鎮公所課長等職務。

3、 金門日報社長陳榮昌現年59歲，國立政治大學東亞研究所碩士畢業，曾任本縣金門日報社記者、採訪主任、總編輯、行政院國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處輔導員、金門縣政府行政處副處長及本縣文化局科長等職務。

縣府表示，除前開新任主官外，縣立體育場長蔡木川於同日自願退休生效；金門日報社長陳明伶則於同日調任文化局科長。另原新任首長布達交接典禮將於1月16日上午在各該機關舉行。