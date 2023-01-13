國道3號13日11時36分許在北向199.4公里、快官路段發生一輛自小貨車起火爆炸燃燒成一團火球，熊熊烈焰狂燃，濃煙飄吹好幾公里，嚇壞用路人，26歲謝姓駕駛緊急秒跳車，驚魂未定，不知道怎麼會燒起來。

國道3號快官段火燒車烈焰狂燃，駕駛秒跳車。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道3號快官段火燒車烈焰狂燃，駕駛秒跳車。（國道警察第七大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

國道警察第七大隊經初步瞭解，小貨車行經快官路段，謝姓駕駛驚覺車輛有異常，停於外側路肩待援，隨即轟然爆炸、起火燃燒，火勢猛烈整部車燒到僅剩骨架，彰化縣消防局緊急出動救援，用化學泡沫撲滅火勢，幸無人受傷且未波及其他車輛。

國道3號快官段火燒車烈焰狂燃，駕駛秒跳車。（國道警察第七大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

由於現場火勢猛烈，員警考量行車安全，暫時封閉中線車道、外側車道及外側路肩，11時59分事故車輛火勢撲滅，並待降溫後續交由彰化縣消防局鑑識調查。

國道3號快官段火燒車烈焰狂燃，駕駛秒跳車。（國道警察第七大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

國道警察第七大隊籲請用路人平時務必做好車輛定期保養，上路前並檢查車輛狀況，若行進中發覺車內有異味或有煙冒出，應先啟亮方向燈並注意後方來車，車上乘員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。