國民黨尚未決定2024總統大選提名機制，但有意爭取黨提名參選總統者已紛紛表態。黨前主席江啟臣今天表示，國民黨應該團結在大家認同的制度下，才能告訴大家願賭服輸，也提醒有人報名卻沒有機制比較麻煩，會陷入混亂。

黨內聲望最高的新北市長侯友宜，被解讀若要參選總統有落跑疑慮。江啟臣指出，對侯落跑質疑，從他這次選新北市長連任就被從頭打到尾，最後投票結果顯示，支持他的1百萬餘新北市民顯然沒有這樣的顧慮。

江啟臣說，不管國民黨2024提名的總統候選人是誰，最重要能勝選；而勝選基礎在民意，民主時代要勝選要獲得多數民意支持，在這個目標下要推民意支持度高、能勝選的人，當然要有一個公開、公正機制，制度有賴黨中央近期內去思考。

有黨員主張人選不應從能否勝選思考，江啟臣表示，從個人參政角度看，當然可考量以宣揚理念為目的；但從政黨競爭角度看，當然要贏，不贏參選幹嘛？國民黨不是不想執政或不曾執政政黨，當然想拿到執政權，否則理念、主張如何落實？