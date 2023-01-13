《平均地權條例》修法通過，再加上政府推動響應「台灣2050淨零排碳」政策，中華民國不動產聯盟總會發起舉辦「2023中華民國不動產聯盟高峰論壇」，吸引全台數百名房產相關從業人員參加，會中針對建築業面對淨零排碳等政策的衝擊與挑戰進行討論。

在論壇登場前，中華民國不動產聯盟總會、台中市大台中不動產開發商業同業公會、台中市不動產聯盟協會與台中市不動產仲介經紀商業同業公會等四大公會理事長皆抨擊，《平均地權條例》修正草案是最沒有智慧的政策，將徹底重擊房地產市場。

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄指出，近10多年來政府持續打房，針對房地產陸續祭出奢侈稅、房地合一1.0及房地合一2.0等，但其實，打房對民眾造成的是痛苦指數增加，畢竟增加出來的稅，最後都會回到買方頭上；《平均地權條例》修正草案通過更重擊房市，台灣房地產已進入「最黑暗時刻」，「未爆彈不知道何時要爆發」。

林正雄說，《平均地權條例》修正草案通過後將有2至3年磨合期，他預估，今年建築業新推案將較去年減少約3成，2024年房市預售屋推案更可能比今年再減少一半，

大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，全台每年房屋交易量約30多萬戶，他預估未來將萎縮至20多萬戶，其中預售屋更可能從目前每年約10萬戶縮減一半；房地產產業近1年來接連受到多次打擊，其中許多政策更是今天公布、明天就要實施，根本無法讓產業反應，「把建築業打垮，社會環境不會比較好」。

王至亮強調，金管會去年發布的「綠色金融3.0」政策，將逐步推動產業減碳，未來可透過綠色金融、綠色授信、永續連結貸款，建築業也很願意配合綠色金融，但希望中央不是用處罰的方式，能以對業者鼓勵的方式推動政策，盼「對建築業寬容一點」。

台中市不動產聯盟協會理事長吳本源說，各縣市政府近幾年不斷賣地，土地標售屢創新高，也使得建商土地取得成本增加，這樣循環的方式無法真正解決房價問題，應從稅制、整體經濟面思考。

台中市不動產仲介經紀公會理事長林志雲則指出，《平均地權條例》上路後，預售屋無法轉售，短期看來對房仲業是好事，近來中古房市買賣增加，但在消費信心不足下，不但影響買氣，未來也可能出現供需失衡問題。