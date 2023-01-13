美國12月消費者物價指數（CPI）數據顯示通膨持續降溫，幾位聯準會（Fed）官員表態支持升息幅度減為1碼，但通膨率仍偏高下，終端利率破5％才可能停下升息腳步。

費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker）表態，支持在今年第一場例會（1月31日～2月1日）宣布升息1碼（25個基點）。但他也提到利率要升到5％之上，才算進入限制性區域，屆時便能停止升息。

目前基準利率升抵4.25％和4.5％區間，去年12月例會上，Fed決策官員一致認為，到2023年結束都無降息可能。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，去年12月升息2碼後，他支持放慢升息速度，但應繼續拉長升息時間，可能推高利率水位，端看通膨情勢如何發展。

Fed鷹派大將聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）則說，12日的通膨報告雖令人振奮，仍遠高於Fed的2％目標，他重申希望央行政策利率能盡快升破5％，但一向疾呼擴大升息幅度的他，不反對接下來縮小升幅。