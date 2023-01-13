中國人民銀行13日公告，為維護春節前流動性平穩，今日開展人民幣（下同）1,320億元逆回購操作，包括550億元7天期和770億元14天期，利率仍維持在2％和2.15％。

逆回購操作連續3日放量，據此計算，公開市場單日淨投放續增至1,300億元，本周轉為淨投放2,130億元。

據統計，本周公開市場逆回購到期1,270億元，首兩日占多數，分別為430億元和640億元，周三為160億元，12日及13日則回到20億元。

另外，今年首筆MLF（中期借貸便利）到期將在本月17日，規模7,000億元，按慣例，人行將在下周一（16日）進行續做。

外媒也報導，春節臨近，資金面波動撩撥市場緊張神經，經濟學家預計人行1月或對到期的MLF小幅超額續作，有望連續兩個月通過MLF淨投放長期資金，以平抑流動性缺口並保持貨幣政策對實體經濟的支持力度。

截至12日下午5點，13位參與調查的經濟學家對本月MLF操作量的預估中值落在8,000億元，高於17日到期規模7,000億元，其中有8位預估落在8,000億～1兆元，另外2位預估持平到期，3位預估小幅縮減。