全國教師會解析指出，今年學測數學A試題難易度與去年相比，整體較容易，試題符合領綱，無超綱現象，預估分數可能較去年上升。他們認為，今年試題難易適宜有層次，著重概念與理解，數A終於回歸。

全教會說，今年數學A題目扣緊時事，例如第8題提到遊戲中獎機率，契合近期新聞時事，學生可利用此題之概念，初步檢視本事件與新聞之合理性。

此外，今年數學A有些題目具跨科整合，例如第3題提到取對數的迴歸分析，符應探究實作趨勢，讓學升了解透過數學化繁為簡，發現模式的分析。同時，今年題目創新度高，例如第17題提到空間中兩點的距離，代數幾何緊密結合，須具備數感與空間概念。此外，有一些生活素養題，例如多選第7題提到調薪方式，運用數學作為選擇判斷依據。

全教會說，今年數學A混合題型配分約為15分，占整體試卷15％，除了單選題外，亦有非選擇題，題目循序漸進有層次，並跨三角比及向量兩大主題命題，整體混合題型設計恰當。同時，有一些探究與實作題型，如第1題計算機開根號題目，可利用分數指數的定義用操作方式問題解決。