縣議員宋昀芝表示，舉辦這項活動的民眾一定要全副武裝，尤其在礁石上面行走移動，要穿上防滑鞋以免發生危險。（張茂雄攝）

今年姑婆嶼紫菜附著島上岩礁紫菜範圍不廣，不過首採狀況不好沒關係，期待第二次採收時產量能增加。（張茂雄攝）

澎湖北海的姑婆嶼是野生紫菜的故鄉，每年在春節前夕業主赤崁龍德宮會舉辦採摘姑婆嶼野生紫菜的活動，13日一早民眾搭乘6艘快艇，浩浩蕩蕩登島希望親手摘下開春「第一鮮」姑婆嶼紫菜，但今年受到氣候影響，島上紫菜生長速度緩慢，龍德宮說因日前連續東北季風狂襲，造成紫菜葉片大批脫落的情況，價錢與賣相都不佳。

白沙縣議員宋昀芝表示，舉辦這項活動的民眾一定要全副武裝，尤其在礁石上面行走移動，要穿上防滑鞋以免發生危險，手套最好用魚網改製的特殊手套，這樣才能事半功倍，滿載而歸。

日前赤崁龍德宮人員登上姑婆嶼查探，發現紫菜生長狀況相當不錯，但前幾天突然受到東北季風影響，滿布礁石的野生紫菜遭遇大浪侵襲而脫落，導致上島採摘的民眾收穫不佳。

清朝文獻記載，北海姑婆嶼盛產紫菜，但漁業權一直屬於白沙鄉的赤崁龍德宮所有，每年廟方為讓澎湖民眾品嚐到家鄉海味，在農曆過年前夕都會舉辦登島採紫菜的活動，今年有6艘船在天剛亮時，就載好幾百位全副武裝的民眾，趕往姑婆與開採澎湖黑金「第一鮮」姑婆嶼紫菜，民眾齊聚登島的景象壯觀，也成為具地方特色的體驗經濟活動。

由於今年產量不佳，在碼頭等待收購大盤商，在赤崁碼頭一台斤濕的紫菜雖叫賣到400元，但民眾因採收的數量太少，都說要拿回家自己吃或是送給親戚好友。龍德宮執事表示，今年姑婆嶼紫菜和去年相比差了許多，附著島上岩礁紫菜範圍也不廣，不過首採狀況不好沒關係，期待第二次採收時產量能增加，擦亮姑婆嶼野生紫菜的招牌。