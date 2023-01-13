匯豐銀行今天舉行2023展望說明會，匯豐銀行表示，今年在全球經濟下行的背景下，亞洲（日本以外）表現最佳，預期是唯一在2023年GDP加速成長的地區，將由2022年的3.5%成長上升至2023年的4.3%，主要是受益於中國各地加快經濟重啟，以及推出穩定房地產市場的寬鬆政策，而東盟及印度經濟成長將維持穩健。對於台股，是否有入列亞股的首選項目，匯豐銀行表示，由於台積電下修資本支出，科技股表現仍有壓力，因而並未列入亞股首選。

匯豐銀行表示，從週期因素分析，我們預計全球經濟數據可能會在2023年第二季或第三季前後觸底，但全球經濟放緩仍將是未來幾個月企業盈餘的主要阻力。我們預計市場共識盈餘預測將進一步下調，並可能在2023年第二季前後見底。為建立可抵禦衰退的股票投資組合，我們青睞更具韌性的股市，對美國、亞洲和拉丁美洲股票 持偏高比重配置，由於歐元區和英國經濟陷入衰退，因此對歐洲股票持偏低比重配置。而美國經濟成長將繼續低於長期趨勢，2023年成長僅為0.8%，2024年為0.7%。

匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲指出：我們正等待企業盈餘動力見底回穩，這將會是關鍵性的市場指標， 讓我們在今年稍後時間在股票投資方面增加配置，屆時我們將聚焦防護性較低的板塊。在2022年估值大幅修正後，我們從估值被低估的結構性贏家中尋找機會，這些企業受益於淨零碳排轉型、數位經濟創新及亞洲長期成長機會。

匯豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示：匯豐銀行在亞洲區內物色四大投資主題，以把握亞洲最具吸引力的成長和收益機會。(1)亞洲經濟重啟贏家。預計北亞經濟體，尤其是中國各地、香港和日本，在2023年應會最受惠於經濟重啟，因為它們放寬出入境程序和其他防疫限制的步伐落後於世界其他國家。隨著疫情防控措施的加速放寬，以及中國各地和香港在1月8日起重新免檢疫通關，我們聚焦投資亞洲旅遊、航空、酒店、餐飲和大眾消費板塊的優質行業龍頭。」

(2)東盟新機會。匯豐探討新的投資主題『東盟新機會』，東南亞國家透過參與《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，讓東盟區內的經濟合作更形緊密，並成為全球最大的自由貿易區。我們認為在地緣政治不明朗因素下，東盟經濟體將持續受惠於 亞洲供應鏈的重新配置和區域化。個別盛產大宗商品的東盟國家，例如印尼，更受惠鎳鐵和煤炭價格大幅飆升，從而抵禦歐洲經濟衰退的衝擊。在東盟股市當中，我們看好銀行、消費、基礎建設和新加坡房地產投資信託基金的成長機會。

(3)亞洲綠色轉型。就結構性成長機會而言，有關『亞洲綠色轉型』的主題繼續專注於區內能源轉型及自主、綠色基礎建設發展及電動汽車技術創新的機會。我們看好太陽能、風力和綠色氫能的可再生能源設備製造商、智慧電網製造商和電動汽車供應鏈的龍頭。以純電動汽車股而言，一些傳統的原設備生產商和電池公司可以受益於淨零碳排轉型。預計中國的太陽能每年裝置容量將於2023年達到115GW，並以15%的年複合成長率增長至2025年的150GW。

(4)亞洲優質債券。為部署通膨放緩和美國利率見頂，繼續看好『亞洲優質債券』主題，尤其是亞洲債券市場的利率在2022年大幅上升。這個主題繼續聚焦亞洲的優質企業債券，包括高評級等級香港企業債券、中國科技企業債券和印尼美元債券。為把握香港向 外重啟經濟的機會，青睞零售和房地產領域的投資等級債券。繼續看好印尼投資等級準國債具吸引力的息差機會。