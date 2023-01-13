警員李定財、劉佩珏與海山分局防治組警員一同至邱男家中訪視關懷，並提供生活物資與急難救助金。（警方提供）

新北市海山警分局文聖派出所所長利建德日前與同仁進行家戶訪查時，得知轄區龍翠里陳姓男子獨自撫養2子及侍奉母親，未料於去年12月中旬發生車禍離世，一家生活陷入困境。利建德主動協助陳母處理喪葬事宜，並商請喜悅成長協會、新北市魚類食品加工業職業工會理事長蔡高隆、新北市觀皇慈善關懷協會理事長沈信全等人，致送奠儀並提供生活所需物資，警方也協助聯繫急難紓困單位，給予陳母及2位遺子後續就學及生活上的幫助。

此外，文聖所警員劉佩珏、李定財於勤區訪查時，得知轄內民眾邱男平時於工地工作，近期不慎從三樓高處摔落，造成全身多處骨折，傷勢嚴重，醫生建議至少休養六個月以上；邱男一家4口，平時僅依靠邱男維持家計，李員主動協助將邱男案件轉介通報法鼓山社會福利慈善事業基金會，與分局防治組警員一同至邱男家中訪視關懷，希望能減少邱男一家負擔，提供生活物資與急難救助金。

海山分局長周振安表示，有賴於警察同仁平日認真落實勤區訪查，發掘在社區邊緣角落困苦無依、亟需協助的弱勢家庭，同時也借助民間力量適時給予協助。寒冬將近，民眾如有發現弱勢族群待援，可主動通知警察機關、區公所或社福單位，及時給予協助，讓大家平安過個好年。