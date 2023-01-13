迎戰2024總統大選，國民黨內傳出要將非綠陣營人士全部納入整合民調聲音。國民黨前主席江啟臣今天表示，能否做要看民調目的，只是參考民調要那誰都沒問題，黨內初選機制的民調，就有政治上考量，這一點黨內要有共識。

江啟臣說，國民黨要與其他黨合作，議題與國會運作上沒問題，選舉不容易，看九合一選舉就知道，理想面當然希望所有在野大結合，現實面卻有不同考量。

江啟臣分析，九合一選舉結果也決定現實的可能性，若國民黨大敗，明年總統大選與其他在野黨合作可能性就會提高，但現在是民進黨大敗，國民黨黨員一定期待能團結提自己的候選人，次要才會思考結合反綠陣營。

江啟臣舉例，2004年也曾經國親合，但當時不只正副總統合作，還有親民黨立委回國民黨，已經是一種合併的概念，而不只是合作；現在國民黨與民眾黨合併不可能，就是合作而不合併，民調要進行就有困難度存在。

江啟臣說，國民黨現在重要的還是內部機制整合凝聚共識，比尋求外部合作更重要；團隊贏了，個人就贏了。