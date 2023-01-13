調查局調查官余正煌對前新竹市長林智堅提起違反著作權法自訴，國安局長陳明通認為林智堅的論文抄襲案是冤案，昨更大動作通過律師發布聲明，強調「所謂林智堅抄襲余正煌論文完全不是事實」，台北市第3選區立委當選人王鴻薇今痛批，陳明通為了保自己的官位，打臉自己，滿嘴謊話，應該立刻下台接受調查。

王鴻薇說，余正煌有講到說黨聯合公司鬥他的問題，這個問題國安局應該要說清楚講明白，是否因為陳明通為了要護航林智堅，而動用國家機器整肅余正煌，「絕對不能接受、容忍國家機器為了林智堅、陳明通整肅下面的人」。

王鴻薇強調，陳明通現在的態度其實非常惡劣，而且也一再反覆，如果陳明通認為林智堅沒有抄襲，顯然陳明通的說法也沒辦法說服台大學倫會，另外陳明通一開始表示，余正煌和林智堅沒有誰抄誰的問題，現在為了保林智堅、保自己的官位，竟然說余正煌去抄林智堅，等於是「陳明通打臉陳明通」，她反問，陳明通的說法到底是哪點是對的，滿嘴謊話，只為了保自己的官位，應該立刻下台接受調查。