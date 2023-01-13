雲林縣府為提供老人良好活動空間，凡老人會、活動中心、樂齡中心需要無障礙設施者，縣府均補助修繕，雲林縣長張麗善今（13日）視察莿桐鄉老人會日托中心、社區長照關懷據點，允諾補助修繕漏水嚴重、地面不平、刮除壁癌等沉痾。

莿桐鄉老人日托中心目前作為長青食堂使用，疫情發生以來改為送餐，因莿桐鄉幅員遼闊，鄉公所幼兒園司機銜命送餐給邊陲的村落，去年送出1萬5000多個便當，但環境相當克難。

新任民進黨籍鄉長廖秋蓉（發言者）出席會勘，致謝縣長張麗善（前排左二）、縣議員鍾明馨（左一）協助。（周麗蘭攝）

鄉公所指出，老人會日托中心自2007年啟用以來16年從未整修，屋頂漏水嚴重，導致天花板掉落、牆壁長壁癌，地面不平導致日前一名老人家跌倒，亟需改善，經費估計365多萬元。

張麗善突襲檢查廁所環境。（周麗蘭攝）

縣長張麗善逐一勘察缺失處，允諾全額補助，並提醒鄉公所注意廁所是否有無障礙，以方便需拄助行器、坐輪椅的老人進出。民進黨籍鄉長廖秋蓉當場致謝縣長張麗善、縣議員鍾明馨協助。

雲林縣長張麗善13日視察莿桐鄉老人會日托中心、社區長照關懷據點，允諾補助修繕漏水嚴重、地面不平、刮除壁癌等沉痾，老人家很開心，熱情打招呼。（周麗蘭攝）

張麗善表示，她希望長者都能得到良好照顧，包括長青食堂樂、樂齡中心、關懷據點都在增加，長青食堂數量自她上任以來成長3倍，原本只有66個，用餐人數3000多人，現在有160個長青食堂，每天有1萬2000名長者共餐。

她說，雲林的子弟在外地打拚，至少要讓老人家有一餐溫熱的午餐，縣府補助長青食堂每名長者一年的費用是1200元，一年預算要1200多萬元。

她強調，雖然無法蓋全新的建築物讓長輩使用，起碼要有一點品質，老人家出入的地方都要有無障礙設施，這是她目前改善的目標，她也鼓勵長者多走出家門活動、交朋友、增長見聞和智慧，比較不會退化。