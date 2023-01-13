春節腳步逼近，國內收入最高的長庚醫院今宣布，為獎勵員工在疫情期間的辛勞，今年加碼年終獎金，每人除5個月年終外，還加上2萬元紅包，金額比去年多出1萬元，預計今日入帳，合計砸下44.5億元。

長庚醫院行政中心副總執行長蘇輝成表示，長庚醫院去年的年終獎金為5個月＋1萬元，今年則多出1萬元紅包，原因是去年疫情大爆發，所有員工都飽受壓力，對防疫有重大貢獻，也受到正董事長王瑞慧希望透過加碼獎金的方式，個與員工鼓勵。今年長庚醫院年終獎金共計發出44.5億元，預計今日就會入帳，讓員工過個好年。

新光醫院方面，副院長洪子仁表示，今年與往年大致相同，年終獎金有3～3.75個月，其中的一部分為考績獎金，若考績好，可一般員工多領0.75個月。另外今年也加發3000元防疫獎金，比過去防疫獎金多了1500元。

洪子仁表示，這幾年醫療環境雖然越來越艱困，但是醫護人力比過去難找，尤其是護理師、醫檢師。受疫情影響，年輕人對於投入醫療領域會有不同想法，醫療機構的需求越來越大，人力需求也高，招募的挑戰更大，他呼籲提高醫藥衛生支出的比例，從6.1％拉高至7.5％，才能讓醫院有足夠的資源去調整醫護人員的薪資，讓更多年輕人投入醫療行業。

至於台大醫院，年終獎金均比照公務人員，發放1.5個月。