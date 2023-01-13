連鎖餐飲集團橘焱胡同(2761)受惠國內餐飲市場回溫及年末節慶商機，2022年12月合併營收改寫歷史新高，全年營收重返成長軌道。展望2023年，集團將聚焦台灣市場展店，並透過多角化經營布局全方位客群，而今年營收與獲利均能持續穩定向上。

橘焱胡同2022年12月自結合併營收0.71億元，月增達25.3％、年增3.22％，改寫歷史新高。第四季合併營收1.87億元，雖季減3.88％、仍年增1.87％。全年合併營收6.78億元、年增8.34％，終結連2年衰退、重返成長軌道。

橘焱胡同表示，受惠年末節慶商機及內用需求強勁，去年12月台灣胡同燒肉、一幻拉麵營收皆創同期新高，其他品牌營運亦漸入佳績。「胡同商城」電商透過品牌結盟及KOL開團等方式推出聯名商品，帶動業績翻倍成長。

展望後市，橘焱胡同看好春節聚餐及年節禮盒送禮商機，6日於第一大飯店開出「胡同燒肉」12號店及代理品牌「鰻魚四代目菊川」台灣首店，後者訂位已預約至4月。電商部分亦推出年節禮盒及年菜組合搶攻年節送禮及年菜商機，並提供客製化禮盒給企業客戶。

橘焱胡同看好後疫情時代餐飲市場發展，除了「胡同燒肉」及「胡同裏」積極拓點外，將持續代理新的日系品牌來台設點，並持續發展跨業態與通路的聯名餐飲、空廚及線上商城，透過多角化經營布局全方位客群，而今年營收與獲利均能持續穩定向上。