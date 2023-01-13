1月15日（農曆12月24日）就是送神日，是過年前重要的祭拜活動，可趁這段時間轉換風水。命理師谷帥臻在《旺好運》提到，送神後到新春過年期間，可以利用奇門遁甲吉時佈局風水轉換陽宅的磁場，搶旺流年吉方氣場，有助招財開運迎貴人，財運旺一整年。

谷帥臻說，2023癸卯年陽宅風水招財佈局，財氣最旺的方位就是「北方」，財神、喜神、眾多吉神同聚北方氣場強大，而十二地支的子位也表示北方，生肖鼠為代表，因此今年陽宅居家風水佈局，在正北方（子位）善用錢鼠（子鼠）的具體形象放於祿位，可以引動財氣，讓財運獲得明顯提升。

谷帥臻老師進一步分享陽宅招財開運法五步驟，首先要準備一隻「錢鼠」，材質選擇黃金、金銀幣、銅製，財運效果最佳；第二是自製「祈願元辰紙」，用黑筆在紅包紙袋寫上自己的名字，包含農曆出生時間，居住地址及3個最想實現的願望。

第三平時多行善，例如說好話、做好事、救濟、佈施等；第四到大廟向主神祈求心願，再將「錢鼠」、「本命元辰紙」、「行善佈施功德收據」一起過主爐香火順時針3圈後帶回家；最後在送神日到新春期間佈陣，將客廳、書房或房間的「正北方（祿位）」整理乾淨，再把「錢鼠」、「本命元辰紙」、「行善佈施功德收據」佈置好，焚一爐好香，用長明燈照亮錢鼠，並於旁邊放一小杯水，可開運招財一整年。