立法院國民黨團以杯葛今年度中央政府總預算案方式，成功讓立院延長臨時會，要審議稅收超徵還稅於民特別條例草案。國民黨立委江啟臣表示，過年前發現金技術上絕對做不到，但至少知道這是底定的事，就給人民交代，讓大家過個好年。

江啟臣說，還稅於民特別條例若能在農曆年前過關，人民過年期間會比較安心，比較敢出門、吃好一點，6000元起碼可以加個菜；讓人民過好年，大家應該乾脆一點，執政黨不要這麼多算計。

不過江啟臣仍表示，國民黨主張發現金1萬元是有道理的，去年度最後是超收4950億元，比原本估算的4500億元多450億元；而民進黨政府原以4500億元中1800億元扣400億元後發現金，現在多450億元，應整個1800億元都拿來發。

江啟臣批評，民進黨政府執政以來過去8800、8400億元舉債編特別預算亂買亂花，結果現在稅收超徵要還稅於民卻又說要舉債，但人民只要求還1800億元，兩筆特別預算的1.7兆元中省一成就夠了。

江啟臣也說，民進黨政府財政紀律失準，中央政府總預算一年才約2.7兆元，但稅收超徵落差可已高達20％，預料差這麼多，要怎麼控管支出？