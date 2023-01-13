西班牙國會眾議院衛生委員會主席羅美洛（Rosa Romero Sánchez）應我國政府邀請率團訪問台灣，拜會我國高層官員，不過並未如同其他訪團一樣拜會總統蔡英文。對於是否受到中國大陸的壓力而未拜會總統？羅美洛今天在記者會上表示，出訪安排一切正常，感謝能透過與台灣官員的會面更進一步了解台灣。

羅美洛說，去年西班牙國會外交委員會通過聲明，重申了台灣跟中國的關係應在不具壓迫性且具備民意基礎上展開建設性對話，同時也強調西班牙反對任何破壞台海現狀的單方面行動，「此趟訪問讓我們機會重申對台海情勢的承諾與關注」。

羅美洛指出，台灣跟西班牙雙邊有將近四百年的歷史淵源，雙邊情誼深厚，近年來經貿交流日益成長。台灣是西班牙的豬肉和橄欖油重要出口市場，這次也拜訪了農委會，希望能再創佳績。

西班牙有許多知名旅遊勝地，不過台灣與西班牙至今仍沒有直航班機。羅美洛說，他們會研議這項建議，並且帶回去給西班牙政府。我們希望更進一步促進雙邊觀光往來交流，我們也深信航空公司會樂於考量這樣的走向。