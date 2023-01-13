莊姓女子平日經營代購，時常開直播讓觀眾下標購買精品，朱姓女賣家看到直播後向莊女下標一顆3600元的精品包包，並於同日早上完成匯款，朱女也在2天後取得包裹，但莊女竟在朱女收貨後的隔天在直播間中標罵朱女「你竟然擷圖沒結單，你好笨，笨死人了」等言語，氣得朱女提告妨害名譽。高雄地院審理後，以誹謗罪判莊女拘役20天。

2020年4月2日凌晨時，莊女在蝦皮賣場開設的直播間販賣精品包等商品，朱女看上一顆粉紅色精品包，於是下標搶購，順利以3600元得標，朱女也於同日早上前往匯款，殷殷期盼的等到包裹來臨，包裹也在2天後順利拿到手。

沒想到朱女取貨後發現莊女疑似寄錯商品，向莊女反映後，莊女似乎也沒處理此事，反而在隔天以「閃播聊天，唱名棄標者」的直播中，直接公布朱女的賣場ID，並開始辱罵朱女，以「她是標到最便宜的那個，她沒有去結單」、「你竟然擷圖沒結單，你好笨，笨死人了」等語，對朱女發起公審，想要對那些棄標者殺雞儆猴。

朱女看見直播後火冒三丈，認為自己明明有結單也有領貨，莊女出錯貨就算了，還在直播間公審她，於是向莊女提告妨害名譽。

偵查時，莊女辯解，她沒有誹謗、公然侮辱朱女，只是直播時如果客人有標到，應該標完就馬上付款，盡量在我下播前結單，但朱女結帳時是早上9點多，已經超過結單時間，所以蝦皮帳號沒有辦法連結到告訴人本人等等。

高雄地院審理後，依照直播間的辱罵截圖、私訊對話等紀錄，認定莊女的確有辱罵朱女，因此依誹謗罪判莊女拘役20天。