58歲郭姓男子認為鄰居常發出噪音影響他休息，12日傍晚在重慶北路4段租屋處，以及永平街路邊，以打火機及汽油縱火，所幸及時撲滅並未造成傷亡，士林警方循線逮捕郭，依公共危險罪送辦，士林地檢署也將其聲押。

警方指出，12日傍晚6時許，郭在重慶北路自家租屋處走廊潑灑汽油，接著以打火點點燃，郭隨後快步離去，走到附近的永平街小巷，接著點燃1團疑似沾滿汽油的抺布，朝附近公寓的2樓丟擲引發火勢，2起縱火歷時約8分鐘。

警方逮捕涉嫌縱火的郭嫌。（警方提供）

警消獲報後立刻趕往滅火，所幸未有造成傷亡，經調閱監視器追查鎖定郭男，晚間8時在社中街攔下騎機車亂逛的郭，並將他帶回偵訊。

郭向警方辯稱，因為他領到的補助款變少，下午越想越不爽，所以才會縱火洩憤，後又改稱隔壁鄰居常常發出噪音，讓他忍無可忍所以才縱火。

郭供稱，永平街是他與某人有傷害告訴官司，進而得知他的地址，越想越不爽所以一併過去丟擲易燃物，警方偵訊後將他依法移送士檢，檢方認為郭蓄意縱火惡意重大，依公共危險罪向法院建請羈押。