去年高市府於愛河灣推出「聊療漂漂河」氣球裝置藝術掀起熱潮，吸引許多民眾到場與可愛卡通氣球拍照打卡，而「無所事事小海豹」再度游回高雄與民眾相見歡，且這次特別換上新春兔裝現身SKM Park Outlets高雄草衙噴泉廣場，除了吸引遊客爭相拍照，也迎來新春氣息。

SKM Park Outlets高雄草衙噴泉廣場即日起至2月28日推出兔年獨家限定「無所事事小海豹」巨型漂浮氣偶，這次小海豹特別穿上兔裝與民眾拜年，除了提供民眾拍照打卡，還有精彩水舞展演可以欣賞。另外，大年初五將由財神爺發放「無所事事小海豹」兔年限定一元復始卡。

SKM Park Outlets高雄草衙表示，除了療癒小海豹外，館內更打造4米高大燈籠，寫下「開運招財」、「幸福祈願」、「健康平安」、「桃花滿溢」等賀詞，祈求新年好運，今年也特別與林園國小、大同國小、新上國小合作，將創意彩繪小燈籠妝點於中央廣場2F挑空區，全館超過上千顆燈籠高掛，飄散著濃濃新春喜氣的「年味」。