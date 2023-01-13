轉戰鎮長失利，花蓮縣議會副議長潘月霞涉嫌在任內和女兒詐領助理費，金額達128萬餘元，花蓮地檢署去年12月指揮廉政署等幹員搜索約談，潘和女兒被羈押禁見。檢方今偵查終結起訴，潘月霞也移審花蓮地方法院，將開接押庭決定是否續押。

檢方起訴潘月霞母女違反《貪污治罪條例》的公務員利用職務上機會詐取財物罪、及《刑法》使公務員登載不實罪，並查扣犯罪所得128萬9198元，其女兒30萬元交保。

檢方指出，潘月霞2018至2022年擔任花蓮縣議會副議長期間，將邱姓早餐店員工申報為議會公費助理，詐領助理補助費8萬5000元。還和女兒將其在花蓮縣玉里鎮經營某特色民宿的張姓員工，也申報為議會助理，詐領助理補助費26萬5800元。

此外，另有民宿張姓員工、章姓工程行人員也都充當助理人頭，共計詐領公費助理補助費128萬9198元。潘月霞母女均於偵查中自白犯行，並繳回全數犯罪所得。

潘月霞為前議員潘富民的妻子，於2018年選上花蓮第4選區（瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉）議員，並當選副議長。去年5合1選戰，潘轉戰鎮長失利，被查知涉貪收押。