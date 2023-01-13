中國醫藥大學附設醫院院長周德陽（左）與工業技術研究院副院長張培仁（右）13日共同簽署合作備忘錄（MOU）。（潘虹恩攝）

工業技術研究院副院長張培仁說，第一階段合作先從手術自動化著手，結合「瑞鈦醫材」的導引系統和「達明機器人」的定位系統，協助骨科手術更精準迅速；另一方面則會在醫院管理上，先從物流、感染管制清潔、醫療行政效率等部分開始研發。（潘虹恩攝）

為推動智慧醫療，工業技術研究院與中國醫藥大學附設醫院13日簽署合作備忘錄（MOU），未來將共同打造應用於中國附醫的頂尖醫院機器人（hospital robots）服務，針對手術、服務兩方面，分階段提供智慧手術、物流、感染管制清潔等解決方案，提升醫療精準性、醫護人力運用，帶給病患更好的就醫服務。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽指出，新冠疫情爆發3年來，全球醫療型態發生巨大衝擊與變化，醫院隔離措施需求快速增加，但是照護病人的品質不能減少，同時還需確保醫護人員的工作安全；另，台灣將在2025年將邁入「超高齡社會」，平均每5人就有1人是65歲以上長者，智能醫療加入長期照護迫在眉睫，成為重要的公共健康議題。

周德陽說，在發展智慧醫院中，機器手臂的手術、機器的清消等都是評估醫院進入智能醫院重要關鍵，中國附醫聯手工研院，增加導入業界機器人的智能服務，工研院的專家貢獻所長，院方提供實驗場域及醫師使用後的經驗、困難，可說是強強結合。

工研院副院長張培仁指出，中國醫藥大學及附設醫院相當願意運用高科技協助整個醫院的運作和管理自動化和智慧化，是促成合作的重要契機，而中國附醫也成為工研院在「醫院機器人領域」第1家簽署MOU的醫院合作夥伴。

張培仁表示，工研院有生醫所和機械所，第一階段合作先從手術自動化著手，結合「瑞鈦醫材」的導引系統和「達明機器人」的定位系統，協助骨科手術更精準迅速；另一方面則會在醫院管理上，會先從物流、感染管制清潔、醫療行政效率等部分開始研發，待時機成熟，逐步往協助病患移動等方向開發。

張培仁表示，第二階段陸續應用其他智能科技於中國附醫各部門，第三階段再擴大應用於2025年啟用的「台中市立老人復健綜合醫院」，打造高規格AI智慧醫院與長照智能服務，為病人與社會貢獻心力。