美國財政部周四公布，因收入略為下滑，而支出暴增至歷來同期新高，美國聯邦政府去年12月的預算赤字較前年同期暴增3倍，並已逼近31.4兆美元的債務上限。

去年12月的財政赤字為850億美元，是2021年同期預算赤字210億美元的4倍多，當時美國經濟從新冠疫情中復甦，政府財政收入創下歷史新高，且失業援助大幅減少。

不過，去年12月的財政收支結果也受到了一些日曆調整的影響，將部分在2023年1月的社福支出轉入2022年12月。美國財政部表示，若排除這些調整，去年12月的財政赤字為590億美元。相較之下，2021年同期的財政缺口為80億美元。

這樣的結果也印證了隨著熾熱的經濟降溫，美國政府收入將開始減少的預測。政府收支報告亦顯示新冠緩助方面的支出減少，而醫療保健、社會保障與公共債務利息的成本正在攀升。

一名財政部官員拒絕估算聯邦政府何時會達到債務上限。分析師認為可能會在未來幾天或幾周內發生。根據財政部的數據，截至周二，政府債務距離上限還差585億美元，現金餘額為3680億美元。

舉債上限再次成為美國府會與兩黨攻防的焦點，重新奪回眾議院多數優勢的共和黨正試圖利用這個議題要求拜登政府在支出方面做出讓步。

美國政府2023財政年度第一季（2022年10月～12月），財政赤字為4210億美元，年增12%。其中，政府收入年減3%，為1.026兆美元；支出年增1%，為1.447兆美元，新創下同期新高。