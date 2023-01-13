傳出保時捷(Porsche)正在考慮將谷歌(Google)的軟體完全地整合到駕駛艙內。該消息也透露出保時捷的戰略可能出現新的轉變。

該項可能的協議，將讓保時捷車主直接進入谷歌的應用程式，例如地圖和語音助理，而無需再將手機連線到汽車上。

保時捷財務長Lutz Meschke曾在去年十月的線上會議上透露，在結束與福斯集團軟體部門Cariad的研發合作之後，公司正在與谷歌、蘋果，以及百度、騰訊、阿里巴巴等密切接觸。

據此前Manager Magazin的報導，保時捷此前不太願意使用谷歌軟體，因為谷歌要求共享太多數據。

軟體發展對於汽車業越來越重要，福斯集團此前稱，車用軟體研發比電動車電池更為困難和更為重要。

目前包括通用汽車、雷諾、日產和福特在內的汽車製造商，皆透過谷歌汽車服務(GAS)套件，使用谷歌的嵌入式技術，為車主提供谷歌地圖和語音助理等應用功能。

但是部分汽車製造商擔心科技巨擘涉入連網車的軟體數據，將取代汽車製造商，進而控制駕駛艙的顯示器。例如BMW集團發言人在周四表示，絕不會把GAS整合到汽車內；讓公司去控制車主的介面，是很重要的。