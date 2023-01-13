新春假期即將到來，為嚇阻噪音車輛橫行街頭，新北市環保局農曆年前噪音科技執法設備將增設至170處，且春節期間拍攝取締噪音車24小時不打烊，違規者將被裁罰1800元到3萬元罰鍰。今年起因違反噪音管制法被累罰者，除了有室內法規教育，還要和稽查員一起站在街頭，感受刺耳噪音車聲。

環保局長程大維表示，新北市自2017年率全國之先依法公告夜間管制時段晚上10時至翌日上午6時採取行為管制，禁止該時段行駛車輛使用未經主管機關審驗或檢驗合格排氣管，並與警察局聯合辦理夜間攔查，截至去年底共完成380場次，告發3萬6000餘件，每件裁罰3000元。

新北市除公告夜間管制時段禁止行為外，針對噪音車陳情熱區也設置科技執法設備取締，目前全市已設置121處，預計年節前再增設至170處，更精進結合AI辨識系統，揪出一再改裝排氣管的車輛。

環保局統計，車輛再改案件自2019年裁處208件下降至2022年的68件，改善率近7成，而透過環警夜間攔查及科技執法設備協助噪音車取締，執行迄今，噪音車陳情案件數已下降20％。

環保局指出，被裁罰的車主多數會完成改善，惟仍有近630名累犯罰不怕，甚至有累罰金額達1萬5000元者，今年起因違反噪音管制法被累罰者，依環境教育法規定應進行的環境教育講習課程，除有室內課程法規教育外，也將延伸到戶外進行實體課程，和稽查員一起站在街頭，感受刺耳噪音車聲。