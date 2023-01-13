農曆新年為旅外子女返鄉闔家團聚重要的日子，金門縣榮民服務處為讓轄區榮民榮眷感受年節氣氛，今(13)日特別舉辦「新春送愛關懷榮民眷活動」，製作應景年糕分送轄區較需照顧的榮民眷及獨居長者，處長游文勇與志工們並到宅噓寒問暖，讓長者提前感受金門傳統過年節慶的氛圍。
「年糕」是過年期間不可或缺的美食，也是家家戶戶祭拜的供品，吃年糕不僅代表著「年年高升」的含意，還有取其同音「年高」長壽之意。
今日一早金門榮服處金寧榮欣志工隊長林玉寶便帶領隊員一起做年糕，從選米、淘米、磨米漿、拌米糊、蒸炊，每個步驟都不能馬虎，隨著蒸煙裊裊，蒸籠一打開，香氣撲鼻而來，在大家分工合作下，一個個美味的年糕出爐，並逐一分裝準備發送給榮民長者；隨後由處長游文勇偕同服務團隊幹部及榮欣志工，將年糕分送給轄區較需照顧榮民眷及獨居長者，並關懷健康狀況，提早祝賀春節愉快 。
游文勇表示，「做粿」是金門傳承美食技藝，在過年的時候，家家戶戶都會做年糕，除有慶賀五穀豐登，也是祭拜神明和供奉祖先的春節食品，過年前夕特別安排由榮欣志工協助製作與分送，讓榮民長輩們提前歡度新春佳節。
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