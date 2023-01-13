滙豐銀行表示，市場經歷大規模震盪之後，風險資產的長期預期回報明顯改善。2023年可優先布局三方向。分別為：優先配置一：把閒置現金投入債券市場；優先配置二：加強股票組合抵禦經濟衰退的韌性；優先配置三：以另類投資分散風險應對不明朗因素。

滙豐銀行13日舉行 2023 年上半年投資展望說明會時作以上表示。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，在去年市場經歷大規模震盪之後，風險資產的長期預期回報明顯改善。展望今年，預期美元利率見頂和通膨放緩，將支持全球債券市場表現，目前債券收益率處於10年來的高點，相對股票和現金，債券的長期預期回報改善幅度亦最顯著，滙豐對全球所有地區的投資等級企業債券持全面偏高比重配置，並偏好短至中期債券。

在股票地區布局，范卓雲表示，全球經濟放緩仍將是企業盈餘的主要阻力，建立可抵禦衰退風險的股票投資組合至關重要，滙豐對美國、亞洲和拉丁美洲股票持偏高比重配置，對歐元區和英國股票持偏低比重。

面對全球經濟下行，亞洲是唯一在2023年預期成長加速的地區。因此，相對看好亞股，尤其對陸股、港股、印尼和泰國的比重配置較高，

范卓雲說，美元已經見頂，美元與其他貨幣的利差不再擴大，美元強勢告終為亞洲市場消除不利因素。因此滙豐對避險基金維持偏高比重配置，對私募資產持策略性配置，以分散投資組合風險，應對市場的不確定性。

滙豐銀行在亞洲區內物色四大投資主題，以把握亞洲最具吸引力的成長和收益機會。滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，亞洲經濟重啟贏家，預計北亞經濟體，尤其是大陸、香港和日本，在今年應會最受惠於經濟重啟，因為它們放寬出入境程序和其他防疫限制的步伐落後於世界其他國家。隨著疫情防控措施的加速放寬，以及大陸和香港在元月8日起重新免檢疫通關，滙豐聚焦投資亞洲旅遊、航空、酒店、餐飲和大眾消費板塊的優質行業龍頭。