本周末台灣相當熱鬧，共有3組韓國藝人來台開唱，包括實力派女團「MAMAMOO」明後2天將在林口體育館舉辦演唱會；舒華也帶著「(G)I-DLE」成員們回家鄉，將參與明天在台北小巨蛋錄製的《2023超級巨星紅白藝能大賞》；還有女團「APINK」主唱鄭恩地明晚將於台大體育館舉辦個人演唱會。眾人今（13日）中午搭機抵台為活動做準備，在機場不忘開心與粉絲及媒體打招呼。

輝人（左）、頌樂開心對鏡頭比愛心。（范揚光攝）

對比首爾的10度以下低溫，台灣本周幾乎都是20度以上，相當暖和，「MAMAMOO」抵達桃園機場後，也熱到全部脫掉外套，頌樂更是露出性感小蠻腰，4位成員華莎、玟星、輝人、頌樂在工作人員的引導下搭乘電動車走VIP通關，看到媒體在閘口等待時，也熱情地對著鏡頭比愛心，十分親切。而她們暌違4年來台舉辦演唱會，首日7000張門票3分鐘秒殺，隔天加場同樣被搶購一空，可見她們的超高人氣。

華莎（右）、玟星親切揮手打招呼。（范揚光攝）

「(G)I-DLE」也是繼「M Countdown in TAIPEI」，暌違近5年再度來台，受邀參與台視的過年特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》，主辦事前並未透露班機，不過5位成員今早現身仁川機場的畫面也被韓媒捕捉下來，台灣成員舒華要回家也心情超好，從機場大廳到登機口的路上不斷和粉絲互動。

(G)I-DLE從仁川機場搭機來台，為明天的演出做準備。( 뉴스엔·NewsenTV·KOREA Entertainment news Youtube)

@Apinkjej

은지언니 잘 다녀와요!! 👋🏻

2023년 새해에 언니를 볼수있어서 너무 행복합니당~~ㅎㅎ 언니도 밥 먹어요 ☺️ 대만콘 화이팅💕 pic.twitter.com/sagvSc9Wl5 — 누룽지🌻 (@koosy11041) January 13, 2023

另外，「APINK」繼上月初瓏和普美組成的小分隊「CHOBOM」來台舉辦見面會後，鄭恩地也暌違4年將在明天首度在台舉辦個人演唱會，今早在機場她短版外套加上寬褲、靴子帥氣登台，搭機前還體貼關心粉絲吃飯沒。