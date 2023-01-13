藍心湄、陳美鳳。（民視提供）

藍心湄找出珍藏10多年的短裙。（民視提供）

藍心湄秀出美腿，力挺閨密。（民視提供）

《民視第一發發發》舞蹈PK單元，由天后陳美鳳連換7套禮服，表演壓軸的「美鳳時代」，今（13日）公布合作「神級天后」，正是與她有數十年交情的閨密藍心湄，2人熱情表演〈好膽你就來〉，嗨翻現場。

藍心湄搞笑說會「答應」，可能是因為當時喝醉了，「但既然答應要來了，就在過完天蠍（生日）月的後，完全戒酒準備表演」，她也被經紀人爆料，在雨天穿著雨衣在街道上邊走邊練舞，以相當謹慎的心情準備這次演出。

藍心湄自備珍藏10多年的亮片短洋裝，還親自設計規劃她與陳美鳳的舞台服裝，一起穿上同款不同色的膝上襪、球鞋及亮片小熱褲，還加上「羽毛」元素，陳美鳳笑說：「我胸前只裝飾一些羽毛，沒想到藍心湄白色羽毛帽子搭配長直髮，超級青春少女」，看到好友這麼力挺，陳美鳳相當感動、驚喜，也豁出去挑戰從來沒有過的少女裝扮。

藍心湄感性的說，她唱跳表演在大家印象中是「理所當然」，所以藍波老師在這中間來來回回的溝通、以及服裝上的搭配，她都全力以赴，「很開心能參與陳美鳳的「美鳳時代」其中一段演出，我也算是參與她人生很多的一員，希望觀眾看到我們這一段合體演出，能回憶想到年輕的自己以及當時的開心，這樣對我來說就足夠了」。

她最後不忘歪樓，「本來想說造型不要太性感，但一來看到與小鮮肉Echo、周定緯搭檔，就後悔，早知道再更辣一點」。陳美鳳感謝藍心湄力挺，更感謝她簡化舞步配合，「她根本是舞神，在藍媽媽交代下要用力跳，藍心湄還找很多超高難度示範影片，還有很多天馬行空的外景想法，都讓我一一勸退，只要她拿出2分高強功力合作就好，不然我真的跟不上藍心湄的舞步，她實在太厲害了」，陳美鳳也說為了報答藍心湄的全力支持，已經約好要去日本青森旅遊。