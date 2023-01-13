以脫口秀聞名的喜劇演員「曾博恩」，與友人創辦薩泰爾娛樂，並開辦節目《博恩夜夜秀》，屢屢因其中笑料引發熱議。近日，有網友在社群平台上發文分享疑似他曾拍過的成人片封面，在網路上掀起討論。對此，所屬公司薩泰爾做出回應。

社群平台《Dcard》上有網友發文，貼上一張題為《同居~與無與倫比的男友長茅滾動~》的成人片封面，並稱「曾博恩拍成人片」，只見畫面截圖中的男子，不論是五官樣貌，抑或是對著鏡頭壞笑的表情，都恰好與博恩有幾分神似。消息一出頓時引發網友討論聲浪。

網友在《Dcard》上發文稱博恩曾拍過成人片。(圖／翻攝自dcard)

在該篇貼文底下留言區中，掀起兩極討論聲浪，有網友認為：「明明就不像」也有網友認為相當神似，更有人歪樓求影片連結。對此，據《ETtoday星光雲》報導，薩泰爾娛樂澄清該則傳言是不實消息，指出「真的不是他！」

事實上，博恩的節目時常引發網路討論，此前神秘來賓更是包含多位大咖政治人物。還因節目中女性觀眾發言推出「1:1 真人翻模重現」的成人用品，創下100多萬募資佳績。可見博恩魅力無法擋，次次吸引好奇心重的網友前來觀看他的節目。

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