剛放完元旦連假，緊接著就是農曆春節，詐騙集團看準民眾開車出遊需求，近期假借遠通電收名義廣發通行費詐騙電子郵件，企圖誘導民眾點擊不明網址進行盜刷。遠通今宣導民眾掌握「一會三不會」，尤其不要點入不明網址，以免被害。

遠通電收客服近日接獲許多民眾反映，收到不明通行費繳費電子郵件，類似案件明顯增加，發現詐騙集團用亂槍打鳥的方式廣發E-mail，同時附上不明連結網址要求收件者點擊刷卡繳費。

遠通電收表示，已立刻向165報案阻斷連結網址，也提供「一會三不會」原則，幫助用路人辨識通行費詐騙郵件：

一、電子郵件主旨與內容皆「會」直接顯示收件人車號

二、除非用路人主動申請，遠通「不會」主動寄送通行費相關電子郵件

三、內容「不會」附帶連結網址要民眾點擊繳費

四、內容「不會」使用簡體中文

若用路人有任何疑慮，可洽遠通客服專線（02-77161998）確認，避免荷包失血。