網通股正基(6546)去年全年營收小增3.37%，展望今年，首季為農曆春節工作天數較少，加上整體產業仍有部分去庫存狀況，故相對保守看待，但正基長線仍看好連網技術為科技技術進程必然發展之趨勢，有助公司中長線營運。

有鑑於網通為剛性需求，正基2022年全年合併營收為35.06億元，年增加3.37%。網通股因為基礎建設為剛性需求，使得去年受到景氣波動較不顯著。

正基表示，對於今年整體營運仍持審慎看法，目前消費性電子產業整體上、下游供應鏈皆呈庫存調整去化的情形，第一季又遇農曆新年、工作天數較少影響。

對中長期營運而言，正基表示，觀察近期全球科技年度大展、且匯集全球頂尖創新科技的「美國消費性電子展」CES 2023圓滿落幕，由此次聚焦的六個主題來看，2030年未來十年，自動化及虛擬化會是新的市場顯學，5G企業專網、工業物聯網、Web 3.0等技術落地，智慧工廠、自駕系統、元宇宙等市場商機自然隨之引爆，可見連網技術為科技技術進程必然發展之趨勢，正基也手握多款應用Wi-Fi 6/6E等無線通訊模組的相關開發案，正與客戶積極共同設計與報價中，有助正基中長期營運保持良好發展。