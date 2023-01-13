捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)2022年第四季營收自近4年半低點回升，惟受客戶去化庫存影響，全年營收仍下探近4年低點。展望2023年，雖然客戶庫存已趨近正常水位，但需觀察市場需求回溫速度，鑒於首季為傳統淡季，公司對營運維持保守看法。

易華電2022年12月自結營收1.48億元，月減0.85％、年減達29.31％，仍持穩近半年高檔。第四季營收4.2億元，季增達15.31％、自近4年半低點回升，仍年減達35.47％。全年營收21.12億元、年減達29.64％，為近4年低點。

由於全球經濟環境不佳、消費力道下滑，面板廠及驅動IC設計公司為減少庫存過高的跌價損失，分別以降低稼動率、放緩晶片及覆晶薄膜（COF）進料因應。受市場需求變化及產品組合變化影響，使易華電營運自去年第三季起明顯下滑。

展望2023年，易華電表示，歷經先前客戶端積極去化庫存後，目前庫存已趨近正常水位，但營收表現仍須視市場需求回溫程度而定。由於首季適逢春節、工作天數較少，屬於產業傳統淡季，因此對營運表現維持保守看法不變。