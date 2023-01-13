中華隊公布世界棒球經典賽（WBC）36人集訓名單，2月6日提交最終30人參賽名單，總教練林岳平說明這次選擇球員戰力考量，36人中的6名球員為儲備人員，將會一直跟著中華隊集訓，若未來正選名單中有球員受傷，將會從這6人中做替換。

這次中華隊36人中帶上17名投手、4名捕手、內野手9人及外野手6人，其中除了江坤宇（游擊）、王威晨（三壘）及范國宸（一壘）是單一守備位置外，其餘內野手都具有多重守位，是教練團調度上的活棋，今年拿下中職年度最有價值球員的林立，教練團也有考慮將他擺在外野，林岳平說：「還是要透過集訓時，各種陣型演練，再去做選擇。」

由於經典賽對於投手數量、使用都有明確規定，「餅總」指出，規定30人名單中投手強制至少要帶14人，所以中華隊多選3人備選，這17名投手中會有8名先發投手，原本教練團屬意日職投手張奕也能扛起先發重責，不過所屬的西武獅球團來函告知，張奕新球季將擔任後援，所以中華隊將他調整為長中繼，將與宋家豪為首的牛棚群，築起中華隊最強後防。

中華隊預計在28日於斗六報到，29日起展開集訓，林岳平希望中華隊能夠在台灣球迷面前展現出最好表現，「近幾年因疫情國際賽比較少，以往表現比較好的選手年齡層都已經35、36歲，這批球員平均年齡26至28歲，以新的中華隊樣貌應戰。大家都知道這次對手實力堅強，希望中華隊球員不管對手是誰，都能讓對手、全世界棒球迷知道你是誰，表現出亮眼成績，讓大家驚為天人。」

這次名單中8名現役旅外球員在集訓初期無法到場，林岳平說：「4個日職球員日期比較明確，2月16日會報到，美職的球員希望他們能在2月初全部到齊，待他們都正式報到後才會已正式30人往比賽中準備。」