周杰倫探班送上阿Ken應援車。（鏡文學提供）

安心亞探班阿Ken直呼他導戲好帥。（鏡文學提供）

男主角范少勳飾演業務菜鳥。（鏡文學提供）

女主角林奕嵐近來備受矚目。（鏡文學提供）

導演林暐恆（阿Ken）繼電影《練愛iNG》後，首次執導的影集《X！又是星期一》歷經2個月拍攝後終於殺青，沒想到在殺青前迎來重量級天王周杰倫探班，周杰倫特地送上印著阿Ken海報的咖啡應援車，「這是我的第一次（應援）。」，顯見兩人私下的好交情。另外阿Ken的多年拍檔安心亞也突襲探班，在旁觀摩他導戲，直呼：「你戴耳機變好帥。」

阿Ken親自帶著周杰倫和昆凌的爺爺參觀全劇的主場景、全景搭建出的「贏家週刊」，撞見辦公室擺放昆凌為封面人物的時尚雜誌，周杰倫還不忘放閃大讚：「這辦公室相當有品味！」周杰倫還充當主持人，現場訪問男女主角范少勳和林奕嵐，詢問他們阿Ken如何導戲，也相當看好這部影集，「輕鬆的喜劇就是要交給有喜感的人來拍。」

除此之外，阿Ken的老搭檔安心亞也突襲探班，貼心送上點心和飲料給劇組工作人員，安心亞在旁觀摩阿Ken導戲，掩不住笑意地說：「阿Ken戴耳機坐在監控前變得好帥！」阿Ken透露，其實早就想找安心亞合作演戲，可惜這次因為時間喬不攏，並承諾：「下次一定砸重金邀請。」

男主角范少勳這次飾演一名雜誌社的業務菜鳥，每天都抱持著愉悅的心情來拍戲，殺青這天的戲剛好是劇中角色跟過去的自己道別，完全呼應戲外他要向角色告別的心情，他也感傷表示會很想念這角色的直率和誠實。而范少勳也希望這部影集能給觀眾在工作之餘擁有一小段快樂的時光。

被視為影視圈年度「強勢新人」、近來因飾演《她和她的她》學生時期的許瑋甯而備受矚目的林奕嵐，也對殺青感到依依不捨，在片場常被眾多前輩的即興演出逗笑場，自認和角色有些相似之處的她，最期待影集播出時和家人一同觀看：「希望大家可以看見很不一樣的我。」

鏡文學出品影集《X！又是星期一》描述社會新鮮人周毅（范少勳 飾），陰錯陽差下進入一家週刊社成為業務菜鳥，一路上遇到一群令人又愛又恨的公司同儕，所發生一連串荒謬怪誕又真實反映職場生活的成長奮鬥史，預計2023年第4季播出。